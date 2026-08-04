셰이크 나임 카셈: 텔아비브와의 협상은 레바논에 수치와 굴욕 외에 아무것도 가져오지 않는다

ABNA 통신이 알-아흐드를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 발베크 시에서 레바논 헤즈볼라 사무총장 셰이크 나임 카셈의 연설로 후세인 아르바인 의식이 현재 시작되었다.

레바논 헤즈볼라 사무총장은 다음과 같이 말했다. "오늘 우리는 이스라엘-미국의 침략에 직면해 있다. 그것은 우리, 이란, 가자, 예멘, 그리고 지역 전체를 표적으로 삼고 있다. 저항의 불꽃을 끄고, 지역을 식민지화하며, 이스라엘을 그 전제적인 미국 세력의 앞잡이로 임명하려는 침략이다. 2024년 9월, 레바논에서 (시오니스트 침략의) 목표는 저항의 파괴였다. 그들은 우리의 사랑받는 지도자이자 사이이드인 사이이드 하산 나스랄라와 지휘관 순교자들을 암살하는 것으로 시작했고, 이어서 호출기 작전과 우리의 역량에 대한 공격을 실행했다. 저항을 종식시키기 위한 무자비한 작전이었다. 이 침략을 멈춘 것은 이란과 미국 간의 합의였다. 테헤란은 침략 중단을 기본 조건(이슬라마바드 양해각서)으로 설정했기 때문이다. 미국은 (이 양해각서를) 수용했다. 그 양해각서가 없었다면 이 휴전은 결코 실현되지 않았을 것이다. 트럼프가 권력에 복귀했을 때 이스라엘이 왜 이란을 침략하지 않았는가? 트럼프가 여전히 양해각서와 이란의 요구를 회피하고 있기 때문이다. 우리는 오늘 모든 직접 협상이 레바논에 수치, 굴욕, 절망, 그리고 연이은 양보 외에 아무것도 가져오지 않았다고 생각한다. 실제로 협상의 모든 라운드는 레바논에 어떤 결과를 가져왔는가? 그동안 이스라엘은 모든 것을 얻었다. 이스라엘은 정치적 성과를 얻었다. 그러나 저항, 국민, 그리고 그의 고귀한 시민들이 굳건히 서 있는 한, 실질적으로 결과를 얻지 못할 것이다. 레바논 관료들은 (국가 이익을 위해 봉사하는) 대신 이스라엘을 도왔다. 나는 당신들에게 분명히 말한다. 이런 추세로는 (베이루트의) 정치 권위는 레바논을 위해 어떤 성과도 얻지 못할 것이며, 미국의 목표를 촉진하는 데에도 성공하지 못할 것이다."