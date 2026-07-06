국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – FIFA는 예상치 못하고 논란의 여지가 있는 결정으로 미국 선수 폴라린 발로군의 1경기 출장 정지를 유예했으며, 그는 월드컵 16강전 벨기에와의 경기에 미국 대표로 출전할 수 있게 되었습니다.

이 25세 공격수는 미국이 보스니아 헤르체고비나를 2-0으로 이긴 경기에서 상대 수비수 타리크 무흐레모비치에 대한 반칙으로 직접 퇴장 명령을 받았습니다. FIFA는 그의 자동 1경기 출장 정지를 1년간 유예한다고 발표했습니다.

이 조치를 정당화하는 FIFA의 성명에서는 «FIFA 징계 규정 제27조에 따라 이 경기에 대한 출장 정지 집행을 1년의 유예 기간 동안 보류합니다. 폴라린 발로군이 유예 기간 동안 유사한 성격과 중대성의 다른 위반을 저지를 경우, 유예는 취소되고 새로운 위반에 대한 추가 제재를 저해하지 않고 벌칙이 적용될 것입니다»라고 밝혔습니다.

언뜻 보기에, 선수의 출장 정지가 다음 토너먼트로 연기된 이전 선례를 고려하면 FIFA의 정당화는 고려할 가치가 있을 수 있지만, 토너먼트 중에 선수의 출장 정지를 면제하는 것은 FIFA 규정에 법적 근거가 없습니다. 발로군의 사례는 분명히 다릅니다 – 월드컵 본선에서의 레드카드로, 거의 확실히 정치적 압력으로 면제되었습니다. 이 가설은 백악관과 FIFA 간의 오랜 긴밀한 관계, 인판티노의 트럼프에 대한 우스꽝스러운 «FIFA 평화상» 등과 같은 요소들에 의해 강화됩니다.

트럼프가 메시지에서 기쁨을 표현하며 이 선수의 출장 정지를 «거대한 부당함»이라고 칭하고 «올바른 일을 하고 거대한 부당함을 바로잡아준 FIFA에 감사드립니다! 대통령 도널드 J. 트럼프»라고 썼을 때 상황은 더욱 흥미로워집니다.

벨기에: 우리는 당황스럽다; 법과 페어플레이에 반하는 행위!

이 조치는 벨기에인들을 크게 분노하게 했으며, 이 국가의 연맹은 날카로운 성명을 발표했습니다: «벨기에 왕립 축구 협회는 월요일 7월 6일 미국 대 벨기에 경기에 출전할 자격이 있다고 FIFA가 미국의 징계 선수(폴라린 발로군)를 인정한 결정에 당황스러워하고 있습니다. FIFA는 징계 규정 제27조에 근거하여 결정을 발표했습니다. 이 조항은 FIFA 징계 위원회가 이전에 부과된 징계 제재의 집행을 유예하기로 결정할 수 있다고 명시하고 있습니다.»