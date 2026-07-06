세계는 순교 지도자와의 이별 의식에 대한 인민의 위대한 참여에 경탄했다

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 대아야톨라 누리 하마다니는 이슬람 혁명의 순교 지도자의 성스러운 유해 장례식 참가자 그룹과의 만남에서 이 순교자의 높고 탁월한 위상을 언급하며 다음과 같이 말했습니다: «오늘날 많은 사람들에게 우리가 어떤 탁월하고 위대한 인물을 잃었는지 아직 제대로 명확하지 않을지도 모릅니다. 저는 1950년대부터 그를 알고 있었으며, 그의 일생 전체는 중요하고 가치 있고 주목할 만한 점들로 가득 차 있었습니다.»

그는 이어서 강조했습니다: «적들은 이 장엄한 참여가 그의 추종자들의 일부만을 보여준다는 것을 알아야 하며, 이 신의 사람은 전 세계에 많은 애호가와 신봉자를 가지고 있습니다.»

시아파 최고 종교 권위자는 계속해서 말했습니다: «모든 사람이 알아야 할 것은 우리의 투쟁은 오만한 사고방식과, 오만 즉 미국과 시오니스트들에 의해 자행되는 억압과 범죄에 맞서는 것이며, 이 민족은 결코 억압을 받아들이지 않을 것이라는 점입니다. 우리의 종교 문화는 우리가 억압자들과 오만한 세력들과 함께 가는 것을 허용하지 않습니다.»

아야톨라 누리 하마다니는 이 범죄의 가해자들을 규탄하며 분명히 말했습니다: «이 범죄의 가해자들은 그들에 대한 응징이 확실하다는 것을 알아야 합니다.»

그는 또한 국가 책임자들에게 다음과 같은 권고를 했습니다: «책임자들은 이 민족을 소중히 여기고, 단결과 결속을 유지하면서 국가의 문제 해결을 위해 노력해야 하며, 법학자의 통치(윌라야테 파키)라는 확고한 기둥을 보호하고 수호해야 합니다. 저는 적의 주요하고 첫 번째 목표가 이 위상을 약화시키는 것이라고 확신하며, 특히 엘리트와 책임자들을 포함한 모든 사람들에게 이 문제에 진지하게 주의를 기울일 것을 경고합니다.»