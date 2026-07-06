미국은 지역 불안의 주요 원인이다 / 이란은 어떠한 침략에도 단호히 대응할 것이다

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면, 주중 이란 대사 압돌레자 라흐마니 파즐리는 기자회견에서 지역 정세, 호르무즈 해협, 핵 협상, 이란-중국 관계에 관한 기자들의 가장 중요한 질문에 답변했습니다.

라흐마니 파즐리 씨는 호르무즈 해협을 통과하는 선박으로부터의 비용 징수에 관한 질문에 대해 이 조치가 "관세나 세금이 아닌 서비스 비용"이라고 강조하며, 국제법에 따라 항해 안전 보장, 환경 보호, 해상 서비스 제공을 목적으로 이란이 통과 선박으로부터 일정 비용을 징수할 것이라고 말했습니다. 이 비용은 미국과의 합의 기간인 60일이 종료된 후 시행됩니다.

그는 또한 중국을 포함한 우방 및 동맹국에 대해서는 특별 혜택과 배려가 제공될 것이라고 발표했습니다. 중국은 항상 어려운 상황에서 이란의 곁에 있었으므로 이 분야에서 중국에 특별한 시각을 갖는 것은 자연스러운 일입니다.

라흐마니 파즐리는 호르무즈 해협의 현재 통항 상황에 대해 다행히 상선 통항이 점차 정상 상태로 돌아가고 있으며 오만을 포함한 페르시아만 연안 국가들과 필요한 협조가 이루어졌다고 말했습니다. 그는 또한 통항량이 아직 최근 긴장 이전 수준에는 도달하지 못했지만 개선 추세에 있다고 인정했습니다.

이 회의의 주요 주제 중 하나는 이란의 핵 프로그램이었습니다. 이란 대사는 최고 지도자의 파트와 국내법을 언급하며, 이란 이슬람 공화국은 종교적 교리, 헌법 원칙, 국제적 의무에 기초하여 핵무기 생산이나 개발을 추구한 적이 없으며 앞으로도 추구하지 않을 것이라고 분명히 밝혔습니다. 우리의 핵 프로그램은 완전히 평화적이며 국제원자력기구(IAEA)의 감독 하에 있습니다.