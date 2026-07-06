서방 언론의 순교 지도자 장례식 보도: 단결 과시부터 복수 요구까지

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 아일랜드 인디펜던트 신문은 로이터 통신의 보도를 인용하여 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식이 일요일 테헤란의 이맘 호메이니 기도장에서 수만 명의 시민, 이슬람 공화국 고위 관리, 그리고 그의 가족들이 참석한 가운데 거행되었다고 보도했습니다.

이 신문은 또한 이란 공식 언론에 따르면 장례식이 수일간의 프로그램으로 진행되며, 테헤란에서의 의식을 마친 후 하메네이의 시신은 이란의 종교 도시들로, 그 다음에는 이라크의 나자프와 카르발라로 옮겨질 예정이라고 덧붙였습니다.

이 보도는 이맘 호메이니 기도장에서의 조문객들의 광범위한 참여를 언급하며, 참가자들이 미국과 시오니스트 정권에 반대하는 깃발과 구호를 들고 의식에 참석했고, 마수드 페제시키안 대통령과 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장을 포함한 고위 관리들도 장례 기도에 참여했다고 덧붙였습니다. 이 매체는 또한 «무스타파, 메이삼, 마수드 하메네이가 아버지의 관과 다른 가족 4명과 함께 서 있었다»고 보도했습니다.

인디펜던트는 이란 당국이 테헤란, 곰, 나자프, 카르발라, 마슈하드에서 장례식의 계속을 준비하고 있으며, 대중의 광범위한 참여를 위해 교통, 숙박, 환대 시설을 마련했다고 덧붙였습니다.

가디언: 장례식은 정치적 결속 과시의 무대가 되었다

영국 신문 가디언도 테헤란에서의 보도에서 이란 이슬람 공화국의 순교 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식은 광범위한 대중 참여 외에도 정치적 결속을 과시하고 미국에 대한 복수 구호를 내세우는 무대가 되었다고 보도했습니다.