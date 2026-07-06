안사룰라: 사나 공항 활동은 계속될 것이다

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 예멘 안사룰라 운동은 예멘 내정 간섭에 대해 사우디아라비아에 경고하면서, 어떤 측으로부터도 허가를 받지 않고 사나 국제공항에서의 운항을 계속할 것이라고 선언했습니다.

아스-수마리아가 보도한 바에 따르면, 사나의 안사룰라 통제 정부 외무부에서 발표한 성명에서 «예멘 국민은 침략을 종식시키고, 봉쇄를 깨고, 침략자들에 맞서기로 결정했으며, 어떤 대가를 치르더라도 이 결정에서 물러서지 않을 것»이라고 밝혔습니다.

이 성명은 «사나 국제공항 활동의 재개는 예멘의 주권적 권리이며, 사나는 누구로부터도 허가를 받지 않고 이 길을 계속할 것»이라고 덧붙였습니다.

안사룰라는 또한 사우디아라비아가 사실을 왜곡하고 진실을 뒤집어 여론을 오도하려 하고 있다고 비난했습니다. 이 발언은 아랍 연합이 예멘 주권 침해에 대해 안사룰라에 경고한 성명에 대한 응답으로 나왔습니다.

안사룰라의 성명에서는 «사우디 정권의 어떤 행동도 이미 사실상 혼란에 빠진 지역의 안정에 부정적 영향을 미칠 것이며, 세계 경제에 재앙적 결과를 초래할 것»이라고 강조되었습니다.

안사룰라 운동은 이전에 사우디아라비아가 예멘 국민 200명을 태운 이란 비행기의 사나 국제공항 착륙을 저지하려 했다고 발표한 바 있습니다.