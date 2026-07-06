나자프는 »이맘 알리(평화가 그에게 있기를)의 손님«을 장엄하게 맞이할 준비 완료; 순교 지도자의 역사적 장례식 세부사항

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 성스러운 나자프의 주지사 »유세프 마키 케나위«는 이란 순교 지도자의 유해 장례식 개최를 위한 보안, 물류, 서비스 및 지원 준비가 완료되었음을 발표하고, 이 의식은 공식 및 민중 두 부분으로 진행될 것이며, 동시에 참가자들에게 서비스를 제공하기 위해 100개 이상의 »후세인« 행렬대가 조직되었다고 밝혔습니다.

케나위는 덧붙였습니다: 나자프 주는 장례식을 위한 두 가지 프로그램을 목격할 것입니다. 첫 번째 프로그램은 공식적인 것으로, 화요일에 행정, 입법, 사법 각 권력의 수장, 정치 세력 지도자 및 조정 프레임워크, 국회의원단 및 공식 인사들이 참석한 가운데 나자프 국제공항에서 개최됩니다. 두 번째 프로그램은 민중 장례 행렬로, 수요일 아침 6시에 시작되며, 이 행렬의 경로는 공항 거리의 사드르 병원 다리에서 시작되어 구시가지를 통과한 후 이맘 알리(평화가 그에게 있기를)의 성스러운 사당에서 종료됩니다.

나자프 주지사는 이 주가 총리실, 합동 작전 사령부, 인민 동원 조직(하슈드 알샤아비), 이란 대사의 대표단을 맞이했으며 의식 조직과 관련된 모든 세부 사항이 검토되었다고 언급하면서, 성스러운 나자프가 이 역사적 사건을 주최할 완전한 준비가 되었음을 강조했습니다.

다른 한편으로, 나자프 주 행정부의 의식 및 대중 행사 부서장 »하이데르 카분«도 후세인 행렬대 소유주들이 이라크 국내외에서 이 의식에 참여하는 참가자들을 맞이하기 위한 준비를 시작했다고 말했습니다.

그는 전문 위원회가 이 의식의 특별 준비를 검토하기 위해 세 번째 회의를 개최했다고 밝히며, 장례 행렬의 원활한 이동을 보장하면서 참가자들에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 모든 서비스 및 구조적 요구 사항 충족에 노력이 집중되고 있다고 덧붙였습니다.

카분은 마지막으로 지금까지 60개 이상의 후세인 행렬대가 이 의식에 참여하기 위해 등록했으며, 이 숫자는 100개 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이 행렬대의 대부분은 장례 경로를 따라 배치되어 참가자들에게 서비스를 제공할 것이라고 발표했습니다.