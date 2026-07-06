국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 셰이크 바키르 알-이브라힘 신학교 교수 겸 이라크 성직자는 ABNA 통신과의 인터뷰에서 순교 지도자의 위상의 다양한 측면과 이라크에서의 동사의 체류 및 대규모 장례식의 영향에 언급하며, 이슬람 민족들, 특히 이라크 국민과 동사 사이의 깊은 유대를 가져온 것은 신앙적, 지적, 사회적 요인들의 총체라고 강조했습니다.

순교 지도자의 아버지적 시선은 이슬람 민족들과의 유대의 주요 축

동사는 «순교 지도자의 이슬람 세계에 대한 아버지적 시선»이 이 광범위한 관계의 가장 중요한 요인 중 하나였다고 말하며, 이러한 접근 방식은 이슬람 공화국과 이슬람 세계의 문제에 대한 동사의 입장, 연설, 지시에서 명확히 관찰될 수 있었다고 말했습니다. 바로 이러한 시선 때문에 세계 이슬람교도의 상당 부분, 특히 이라크 국민이 동사를 자신들의 보호자(왈리)로 여기고 깊은 관계를 맺게 되었습니다.

이 신학교 교수는 순교 지도자의 민족들, 특히 젊은이들 사이의 특별한 위상은 이러한 접근 방식과 팔레스타인 문제 및 해당 국가의 억압받는 국민에 대한 지원을 포함한 이슬람 세계의 중요 현안에 대한 동사의 지속적인 지지의 결과라고 덧붙였습니다.

저항과 팔레스타인 지원이 지역적 인기 확대에 미친 역할

셰이크 알-이브라힘은 사담 몰락 이후 이라크의 변혁과 이라크 국민 지원에서 이슬람 공화국의 역할을 언급하며, 순교 지도자의 다양한 시기, 특히 미국 점령군과의 투쟁, 그리고 이후 테러 집단 다에시(DAESH)와의 대응에서의 지원이 이라크 국민 사이에서 동사의 위상을 강화했다고 분명히 밝혔습니다.

종교적 권위(마르자이야)와 보호권(윌라야)의 결합; 이라크 사회의 시각에서 특별한 위상

동사는 또한 종교적 권위 문제에 언급하며, 상당수의 이라크 젊은이들이 순교 지도자를 자신들의 종교적 권위(마르자)로 여기고 있으며, 다른 집단은 동사를 이슬람교도의 보호자(왈리 아므르 알-무슬리민)로 인식하고 있어, 이라크 국민 사이에서 동사에게 특별한 위상을 창출했다고 말했습니다.

이 저명한 이라크 성직자는 대아야톨라 시스타니의 메시지들을 언급하며, 순교 지도자의 순교 전후 동사의 메시지, 특히 미국과 시오니스트의 침략에 대항한 이란 국민 지원에 대한 메시지가 지역 민족들 간의 연대 강화에 상당한 영향을 미쳤다고 덧붙였습니다. 이러한 입장들은 또한 이라크 국민, 특히 젊은이들의 순교 지도자에 대한 감정적·신앙적 유대를 강화했습니다.

이라크에서의 수백만 명 장례식 – 이란과 이라크 국민 사이에 분열을 만들려는 시도의 실패 증거

동사는 연설의 다른 부분에서 이라크에서의 순교 지도자의 대규모 장례식의 영향에 언급하며, 이 수백만 명의 참석은 이슬람의 적들이 이라크와 이란 국민 사이에 거리를 만들려는 시도가 실패했고 참패를 겪었으며, 이 두 민족은 여전히 깊고 지속적인 유대를 가지고 있음을 보여줄 것이라고 말했습니다.

이 저명한 이라크 성직자는 이라크 국민은 장례식에 대한 대규모 참여를 통해 적들의 범죄를 규탄하고, 저항 전선을 지원하고 이슬람의 적들과 맞서 싸울 준비가 되어 있음을 선언할 것이라고 강조했습니다.

셰이크 알-이브라힘은 마지막으로 순교 지도자는 이란만의 지도자가 아니라 모든 이슬람교도의 지도자라는 이라크 국민의 강조는 동사가 항상 강조했던 «단일 이슬람 공동체(움마)» 실현의 명백한 표출이라고 지적했습니다.

이 이라크 성직자는 마지막으로 순교 지도자에게 높은 품계를, 이슬람 공동체에 단결과 인내를 기원했습니다.