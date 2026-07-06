팔레스타인 이슬람 지하드 운동 대표: 우리와 이맘 하메네이와의 관계는 사랑과 저항의 유대였다

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 팔레스타인 이슬람 지하드 운동의 이란 대표이자 동 운동의 정치국원인 «나세르 아부 샤리프»는 «이맘 하메네이; 영원한 저항의 지도자» 국제 회의 계기로 ABNA 특파원과의 인터뷰에서 테헤란 이맘 호메이니 기도장에서의 순교 지도자의 유해와의 이별 의식을 언급하며 다음과 같이 말했습니다: «이 순교자를 기리는 의식은 참으로 장엄했으며, 다양한 계층의 인민과 다양한 이슬람 대표단의 광범위한 참여 속에 개최되었습니다. 이것은 우리와 이슬람 공동체가 이 위대한 순교자를 위해 할 수 있는 최소한의 일입니다. 왜냐하면 동사의 경력, 생애 경로, 그리고 수년간의 행적은 최고 수준의 경의, 존경, 헌신에 합당하기 때문입니다.»

그는 계속해서 말했습니다: «우리 팔레스타인 국민에게 이맘 하메네이와의 관계는 이러한 말을 넘어섰습니다. 우리 사이에는 사랑에 기반한 진실한 유대와 특별한 관계가 존재했으며, 동사와의 모든 만남에서 이를 깊이 느꼈습니다. 바로 어제 의식 계기로 저는 고미 아야톨라(최고 지도자 사무실 국제 관계 부책임자)와 악수를 나누었습니다. 그는 저에게 이맘 하메네이가 우리에게 특별한 애정을 가지고 있었으며 우리와의 만남을 항상 매우 기뻐하셨다고 말했습니다. 저는 우리도 같은 감정을 가지고 있으며, 동사의 인격과 업적 모두에 대해 깊이 사랑하고 존경과 충성을 바친다고 답했습니다.»

팔레스타인 이슬람 지하드 운동의 이란 대표는 신이 이맘 하메네이에게 자비와 기쁨을 내려주시기를 기원하며 덧붙였습니다: «동사는 진정한 지도자였으며 37년 동안 공동체의 종교적, 정치적, 문명 프로젝트를 지도했습니다. 이맘 하메네이는 미국이 힘의 정점에 있었을 때 그 오만한 본성에 맞설 수 있었습니다. 미국은 1991년 이래 인류 역사상 가장 강력한 국가로서 방위 예산이 1조 달러를 넘고 막대한 정치적, 외교적, 미디어적, 문화적 역량을 보유하고 있습니다. 그럼에도 동사는 이 힘에 맞서 도전하고 승리했으며 협상 테이블로 끌고 왔습니다. 이는 엄청난 힘과 위대한 성취를 보여줍니다 – 순간적이거나 일시적인 사건이 아닌 길고 지속적인 투쟁의 결과입니다.»

나세르 아부 샤리프는 팔레스타인과 레바논이 이란에서 본보기를 얻고 있다고 언급하며 말했습니다: «팔레스타인에서는 자원이 제한되어 있고 점령 하에 있습니다. 그럼에도 우리는 최소한의 수단으로 이 점령에 저항해 왔습니다 – 이란 이슬람 공화국과 그 지원이 중심적 역할을 한 투쟁입니다. 레바논에서 시오니스트 정권과의 대치도 마찬가지입니다. 따라서 저는 우리가 목격하는 행진과 회의는 우리 의무의 최소한에 불과하다고 믿습니다. 동사의 기억은 팔레스타인인으로서 그리고 무슬림으로서 우리 모두의 마음속에 살아 있으며, 이맘 하메네이 인격의 진정한 차원이 점차 드러날 것이라고 믿습니다.»

팔레스타인 이슬람 지하드 운동의 정치국원은 다음과 같이 지적했습니다: «이맘 하메네이는 지역을 휩쓴 광범위한 왜곡 캠페인과 거대한 음모에 맞섰습니다. 서방, 시오니스트, 아랍 미디어 모두 이란의 이미지를 훼손하려고 애쓰고 있습니다. 그럼에도 저는 시간이 지나면서 진실이 드러나고, 우리가 잘 알고 그 가치를 인정하는 이 위대한 이맘의 진정한 위치가 인정받을 것이라고 믿습니다. 전능하신 신께 동사를 낙원의 최고 품계에, 예언자들과 의인들의 곁에, 자비와 기쁨으로 인도해 주시기를 간구합니다.»