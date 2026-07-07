이집트 축구 국가대표팀 감독: 팔레스타인의 고통을 이해하지 못하는 자는 인간이 아니다!

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사가 팔레스타인 통신사 «시하브»를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이집트 축구 국가대표팀 감독 호삼 하산은 2026년 월드컵 16강전에서 팀이 아르헨티나와 맞붙기 전 기자회견에서 팔레스타인 국민과의 연대를 표명하며, 팔레스타인 국민의 고통을 느끼지 못하는 자는 인간이 아니라고 말했습니다.

그는 가자 지구의 인도적 상황을 언급하며, 팔레스타인 국민은 야외와 천막에서 생활하고 있으며 가장 혹독한 조건에 직면해 있다고 덧붙였습니다.

이집트 국가대표팀 감독은 계속해서, 이러한 상황에서 이 국민이 홀로 방치된 것은 우리 모두의 수치라고 말했습니다.

그는 수천 명의 어린이와 여성의 희생은 매우 고통스럽고, 이 지역에는 식량 부족, 질병, 기상 조건으로 인한 문제가 있으며, 이 인간적 고통은 끝이 없다고 덧붙였습니다.

하산은 서방의 «이중 잣대»를 비판하며, 미국에서는 동물이 죽으면 동물 권리 보호 캠페인이 벌어지고 동물 권리 보호 구호가 높아지지만, 팔레스타인인들은 살해당하고 아무도 무슨 일이 일어나는지 신경 쓰지 않는다고 말했습니다.

그는 국제 사회에 팔레스타인 국민이 평화롭게 살 수 있도록 해달라고 요청하며, 팔레스타인 국민이 평화와 안락 속에 살 수 있게 해달라고 강조하고, 팔레스타인 국기를 게양하는 것은 이 민족을 지지하고 그들의 권리를 회복하려는 메시지라고 말했습니다.

이집트 국가대표팀 감독은 또한 세계의 결정권자들에게 자신을 팔레스타인 국민의 입장에 놓아보라고 요청하며, 결정을 내리는 모든 사람이 단 하루라도 자신을 이 국민의 입장에 놓고 그들의 고통과 어려움의 규모를 이해하기를 바란다고 말했습니다.

마지막으로 그는 월드컵을 세계 최대의 스포츠 행사로 활용하며, 나의 메시지는 무엇보다 인류애에서 비롯된다고 말했습니다. 축구와 월드컵을 통해 이 메시지가 세계에 전해지길 바랍니다. 그것은 팔레스타인 국민을 살게 하라는 것이며, 우리는 단 하나의 단순한 구호를 찾고 있습니다. 그것은 "인간은 살아야 한다"는 것입니다.