아흘 알-바이트(ABNA) 국제통신사에 따르면, 로스앤젤레스 타임즈는 테헤란에서의 현장 보도에서 월요일 행진에 참여한 엄청난 인파의 역사적 장면을 반영하지 않을 수 없었습니다. 이 신문에 따르면 그 인파는 2020년 솔레이마니 사령관의 장례식마저 능가했으며, 이란 국영 TV가 방영한 항공 영상이 그 전례 없는 규모를 확인했습니다. 이 매체는 «트럼프 죽음»과 «네타냐후 죽음» 팻말과 그들의 허수아비가 매달린 점을 언급하며, 이 움직임을 단순한 애도가 아닌, «강력한 보복»과 순교 지도자의 길 지속에 대한 국가적 의지의 선언으로 묘사하고, 애도자들의 말을 인용하여 피의 보복과 저항의 길 지속에 대한 그들의 서약을 확인했습니다.

이 보도는 이어서 장엄한 장례식을 미국과의 전후 협상 맥락에서 분석하고, 이란이 이 단결 과시를 호르무즈 해협 통제, 핵 프로그램 추진, 지역 분쟁 해결과 같은 전략적 요구를 실현하기 위한 레버리지로 활용하고 있음을 인정했습니다. 로스앤젤레스 타임즈는 의식이 끝날 때까지 협상이 중단된 점을 언급하며, 테헤란의 메시지는 분명하다고 보았습니다. 즉, 어떤 합의도 미국이 전장의 새로운 현실을 수용하는 것에 달려 있다는 것이며, 그 현실은 이란이 지정학적 위치를 활용하여 압력의 레버리지를 쥐고 «시간 게임»을 자신에게 유리하게 관리하고 있는 것입니다.

마지막 부분에서 이 신문은 혁명 최고 지도자 아야톨라 세이드 무즈타바 하메네이의 안전 조치로 인한 부재와, 이 의식 동안 도로, 공항, 일상생활의 광범위한 폐쇄를 이 거대한 행사 개최에 있어 국가의 조정된 관리의 증거로 간주했습니다. 로스앤젤레스 타임즈는 결국, 어려움을 과장하려는 시도에도 불구하고, 이슬람 공화국이 수백만의 참여와 혁명적 정신을 바탕으로 적들의 위협과 암살이 국가의 의지를 약화시키기는커녕, 순교자들의 길을 계속하고 신성한 약속을 실현하려는 그들의 결의를 백배로 강화한다는 사실을 다시 한 번 증명했다는 점을 반영하지 않을 수 없었습니다.