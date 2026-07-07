아마르 알하킴: 이라크에서의 순교 지도자 장례식은 양국 민족의 연대를 보여준다

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 이라크의 «알-히크마» 운동 지도자 사이이드 아마르 알하킴은 알-마야딘 TV와의 인터뷰에서 국가의 무기 독점 필요성을 강조하면서도, 이 과정이 결코 하슈드 알-샤아비의 약화나 해산을 의미하지 않는다고 밝혔으며, 동시에 이라크와 이란 이슬람 공화국 간 관계의 깊이와 테헤란의 이라크 주권 존중을 강조했습니다.

알하킴은 말했습니다: 무기를 국가에 인도하는 것은 이라크 헌법에 명시되어 있으며, 최고 종교 권위도 이를 강조했습니다; 이 문제는 이라크 정부들의 정책 프로그램에도 포함되어 있습니다.

이라크의 «알-히크마» 운동 지도자는 강조했습니다: 하슈드 알-샤아비의 구조를 재건하고 재조직하여 더욱 결속되고, 조직적이며, 강력한 군사력으로 탈바꿈시켜야 합니다.

그는 계속했습니다: IS와의 투쟁 단계를 지나온 만큼, 하슈드 알-샤아비가 정치적 흐름과 정당에 대한 어떤 의존성도 없는 군사 기관이 되는 것이 적절합니다.

알하킴은 강조했습니다: 하슈드 알-샤아비는 이라크 방어 체계의 기본적 기둥 중 하나입니다; 육군은 임무가 있고, 연방 경찰은 특정 임무를 맡고 있으며, 하슈드 알-샤아비도 고유의 특수 임무를 수행합니다.

그는 덧붙였습니다: 국가의 무기 독점은 하슈드 알-샤아비 기관에 대한 더 큰 지원, 올바른 제도화, 그리고 조직 구조에 대한 재검토를 동반해야 합니다.

이라크의 «알-히크마» 운동 지도자는 언급했습니다: 하슈드 알-샤아비를 배제하거나, 통합하거나, 해산하는 어떤 논의도 없습니다.

알하킴은 또한 말했습니다: 제가 미국 특사와 만난 사람들로부터 들은 바와 이라크 총리와의 접촉을 통해 알게 된 바에 따르면, 이 특사는 이라크 문제에 개입하지 않았습니다. 지금까지 미국이나 어떤 다른 국가가 이라크에 이란 이슬람 공화국과의 관계 단절을 요구했다는 보고를 받지 못했습니다.

이라크의 «알-히크마» 운동 지도자는 바그다드와 테헤란의 관계를 언급하며 계속했습니다: 이라크와 이란의 관계는 역사적이고, 깊고, 다차원적인 관계이며, 모든 이는 이라크가 독립적이고 완전한 주권을 가진, 자율적 의사 결정을 할 수 있는 국가이길 원합니다.

알하킴은 계속했습니다: 저는 이란 이슬람 공화국과 그 지도자들로부터 이라크가 그들에게 예속되거나 이라크 내정에 간섭하기를 원한다는 말을 들어본 적이 없습니다. 제가 이란과 그 지도자들로부터 들은 것은 독립적이고, 주권을 가졌으며, 자율적 의사 결정을 할 수 있는 이라크를 원한다는 것입니다.

그는 또한 이란 이슬람 혁명 지도자의 순교를 언급하며 말했습니다: 이라크 국민은 사이이드 알리 하메네이의 순교, 그의 결백, 그리고 그의 순교로 이어진 테러리스트의 기습적 행동에 대해 광범위한 애도를 표시했습니다.

이라크의 «알-히크마» 운동 지도자는 계속했습니다: 이라크 국민은 이 장례식에서 이란 민족, 그들의 결백, 그리고 순교 이맘과의 연대를 선언합니다.

알하킴은 이라크 국민들에게 아야톨라 하메네이의 유해 장례식에 동참하고, 그들의 대규모 참석을 통해 두 민족 간의 연대 메시지를 보여줄 것을 촉구했습니다.