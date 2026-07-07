아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 정치 문제 전문가 하산 하니자데는 ABNA 통신사 기자와의 인터뷰에서 이슬람 혁명의 순교 지도자를 이맘 호메이니(그에게 알라의 축복이 있기를)에 이은 지난 한 세기 동안 이슬람 세계에서 가장 탁월한 인물 중 한 명으로 묘사하며, 그는 국내, 지역, 국제 분야에서 대체 불가능한 역할을 수행했다고 말했습니다.

그는 순교 지도자의 광범위한 지식, 정치적·사회적·미디어·국제적 통찰력을 언급하며, 고인이 국내 및 세계 문제의 다양한 측면을 장악하고 있었던 점이 그를 탁월하고 역사적인 인물로 만들었다고 지적했습니다. 37년의 지도 기간 동안 이란 이슬람 공화국은 가장 민감하고 위험한 역사적 시기에 접어들었지만, 고인의 통찰력, 지혜, 그리고 이슬람 혁명과 이슬람 세계가 직면한 위협에 대한 정확한 인식이 혁명을 보존하고 이란을 수호하는 데 기여했습니다.

하니자데는 순교 지도자의 가장 두드러진 특성 중 하나로 종파를 초월한 통합 지향적 시각을 꼽으며, 그는 항상 부족적 접근을 피하고 이슬람 민족들 사이에 광범위한 단결을 창출하며 시오니스트 정권과 오만한 강대국들에 맞선 포괄적 전선을 형성하려 노력했다고 덧붙였습니다.

그는 계속해서 순교 지도자의 넓은 세계관, 인간적·도덕적·이슬람적 시각, 그리고 정확한 적 인식으로 인해 오만한 강대국들이 그에 대해 깊은 증오심을 품고 그의 암살을 통해 이슬람 사회와 이란 국민에게 의심을 심고 이슬람 공화국 전복의 발판을 마련할 수 있다고 생각했지만, 그 계산은 완전히 잘못된 것이었다고 말했습니다.

이 정치 전문가는 분명히 말했습니다: 순교 지도자의 순교는 이슬람 공화국을 약화시키지 않았을 뿐만 아니라 내부 단결과 이슬람 세계의 결속을 강화했습니다. 100여 개국 이상의 인사들과 2천만 명 이상의 사람들이 안보 위협과 지역의 특수한 상황 속에서 장례식에 참여한 것은 이란 국민과 이슬람 세계에서 고인의 높은 위상을 보여주는 것입니다.

그는 덧붙였습니다: 이 대규모 참여는 순교 지도자의 순교가 세계적 오만에 맞서 더 광범위한 전선을 창출했음을 보여주며, 그의 37년 지도력은 정확하고, 계산되었으며, 미래 지향적이었습니다. 따라서 그의 순교는 이란 국민의 존엄성을 높이고 이슬람 공화국의 지역적·국제적 위상을 강화했으며, 이 장례식을 세계사에서 전례 없는 역사적 사건으로 만들었습니다.

하니자데는 저항 축의 형성에서 순교 지도자의 역할을 언급하며, 그는 젊은 시절부터 권력이 아닌 오만에 맞선 광범위한 전선을 조직하기 위해 투쟁을 시작했으며, 시오니즘 확산의 위험성을 깊이 인식하고 허위 전선에 맞서는 주요 모델로서 저항 축을 수용했다고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: 대통령 시절이든 지도자 시절이든, 그는 항상 모든 투쟁 세력, 심지어 세계의 해방 운동들 사이의 통일 전선의 필요성을 강조했습니다. 제재와 막대한 압력에도 불구하고, 그는 항상 이슬람 움마의 단결과 저항 강화를 주장했습니다.

이 정치 분석가는 순교 지도자의 저항 전선 강화 강조가 이 축을 날로 확장시켰으며, 그 효과는 시오니스트 정권의 내부 불안정에서 명확히 관찰할 수 있다고 지적했습니다. 이러한 성취의 중요한 부분은 저항 지원에 대한 그의 전략적·투쟁적 접근 방식의 결과입니다.

그는 연설의 다른 부분에서 «설명 지하드»를 순교 지도자의 가장 중요한 키워드 중 하나로 언급하며, 종교적 차이 회피와 적의 미디어 전쟁에 대한 대응이 그의 가장 중요한 관심사 중 하나였다고 말했습니다. 순교 지도자의 미디어와 오만한 강대국의 심리전에 대한 깊은 이해는 그가 설명 지하드를 이슬람 세계 수준에서 기본 전략으로 제기하게 했습니다.

하니자데는 덧붙였습니다: 그는 설명 지하드를 이슬람 움마의 포괄적 지하드의 일부로 보았고, 진실 규명, 미국과 시오니스트 정권의 목표 폭로, 그리고 무슬림들 사이의 분열 조장 프로젝트에 맞서는 것의 필요성을 강조했습니다. 이 전략은 지역 및 세계적 발전에 대한 이슬람 민족들의 인식 제고에 중요한 역할을 했습니다.

이 전략의 미래에 대해 그는 또한 말했습니다: 이용 가능한 보고서에 따르면, 시오니스트 정권은 현재 전 세계적으로 1,000개 이상의 시각, 청각, 인쇄 미디어를 보유하고 있으며, 수십억 달러를 지출하면서 이란과 이슬람 세계에 대해 협력적으로 활동하고 있으며, 그들의 주요 목표는 무슬림 민족들 사이에 균열을 만드는 것입니다.

이 정치 전문가는 결론적으로 강조했습니다: 이러한 상황에서 설명 지하드는 소프트 전쟁 분야에서 완전히 투쟁적인 전략입니다. 순교 지도자는 항상 적 인식, 의식 고취, 진실 규명을 강조했으며, 이 전략이 힘의 균형을 이슬람 민족들에게 유리하게 바꾸고 적들의 미디어 음모를 무력화할 수 있다고 믿었습니다.