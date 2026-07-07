이라크의 순교 지도자 장례식 계획 세부사항: 광범위한 미디어 보도부터 보안 및 의료 조치까지

아흘 알-바이트 국제통신사(ABNA)에 따르면, 이라크 내 움마의 순교 지도자 유해 장례식 개최 고위위원회 대변인인 사드 마안 박사 중장은 다음과 같이 말했습니다: 순교자, 대아야톨라 세이드 알리 하메네이 성하(그의 영혼이 성화되기를)의 장례식 관련 준비를 감독하기 위해 고위위원회와 여러 하위위원회가 구성되었습니다. 이 의식 개최에 필요한 모든 준비가 완료되었습니다.

그는 계속해서 이라크의 모든 보안 기관과 부대가 순교 지도자, 대아야톨라 세이드 알리 하메네이 성하(그의 영혼이 성화되기를)의 장례식 확보를 위한 특별 보안 계획 실행에 참여하고 있다고 말했습니다. 나자프 아슈라프의 장례 행렬 경로는 6킬로미터입니다. 카르발라 무알라의 의식 경로도 5.8킬로미터가 될 것입니다. 나자프 아슈라프와 카르발라 무알라에서의 순교 지도자, 대아야톨라 세이드 알리 하메네이 성하(그의 영혼이 성화되기를)의 장례식에는 751개의 이동 급식소(모카브)가 참여할 예정이며, 이 수치는 증가할 가능성이 있습니다.

이라크 내 움마의 순교 지도자 유해 장례식 개최 고위위원회 대변인은 또한 순교자, 대아야톨라 세이드 알리 하메네이 성하(그의 영혼이 성화되기를)의 이라크 장례식을 3,000명 이상의 이라크인, 아랍인, 외국인 기자들이 취재할 것이라고 덧붙였습니다. 2,500대의 카메라와 23개의 생중계 센터가 이 의식의 미디어 보도를 담당할 것입니다.

이라크 내 움마의 순교 지도자 유해 장례식을 위한 의료 및 교통 준비와 관련하여 그는 나자프 아슈라프와 카르발라 무알라에서의 장례식 특별 위생 및 의료 계획 실행을 위해 150대의 구급차가 배정되었다고 밝혔습니다. 또한 의식 전 기간 동안 차량의 원활한 통행을 보장하기 위해 나자프 아슈라프, 카르발라 무알라 및 인접 주들을 위한 특별 교통 계획이 수립되었습니다.