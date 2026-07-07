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이라크에서의 순교한 지도자 장례식은 이란과 이라크 양국 민족 간의 전략적 유대를 강화합니다

7 7월 2026 - 19:26
News ID: 1836962
Source: ABNA
이라크에서의 순교한 지도자 장례식은 이란과 이라크 양국 민족 간의 전략적 유대를 강화합니다

혁명수비대 쿠드스 부대 사령관은 이라크 정부와 국민이 이슬람 혁명의 순교 지도자의 성스러운 유해를 장례하기 위해 광범위하게 계획한 것을 언급하며, 이 전례 없는 참여를 두 민족의 영적 유대의 깊이를 보여주는 표시이자 미국의 음모에 맞선 공동 전선 강화의 요인이라고 묘사했습니다.

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 이스마일 카아니 쿠드스 부대 사령관은 메시지에서 이라크에서의 이슬람 혁명 순교 지도자의 장엄한 장례식을 이란과 이라크 두 민족의 단결의 상징이자 미국의 음모에 맞선 저항 전선 강화의 요인이라고 밝혔습니다.

카아니 사령관의 메시지 전문은 다음과 같습니다:

"이슬람 혁명의 순교 지도자에 대한 장례 요구와 이라크 정부와 국민의 이 역사적 사건에 대한 광범위한 준비는 이라크와 이란 두 위대한 민족 간의 영적 유대의 깊이를 전 세계에 보여줍니다. 고(故) 최고 지도자가 위대한 이라크 국민을 지지하고 존경받는 종교적 권위가 나선 덕분에 순교자 솔레이마니는 이라크의 헌신적인 청년들과 함께 IS와 침략적인 미국에 맞서 싸웠으나, 범죄자 트럼프가 두 민족의 영웅을 하슈드 알-샤아비 최고 사령관 아부 마흐디 알-무한디스와 함께 순교시켰습니다. 이라크에서의 우리 순교 이맘의 성스러운 유해에 대한 전례 없는 장례식은 솔레이마니와 아부 마흐디 순교자들의 장엄한 장례식과 마찬가지로, 미국의 음모에 맞선 두 민족의 맞쥔 주먹을 더욱 굳건하게 하고 피의 복수의 붉은 선을 더욱 선명하게 할 것입니다."

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