이라크에서의 순교한 지도자 장례식은 이란과 이라크 양국 민족 간의 전략적 유대를 강화합니다

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 이스마일 카아니 쿠드스 부대 사령관은 메시지에서 이라크에서의 이슬람 혁명 순교 지도자의 장엄한 장례식을 이란과 이라크 두 민족의 단결의 상징이자 미국의 음모에 맞선 저항 전선 강화의 요인이라고 밝혔습니다.

카아니 사령관의 메시지 전문은 다음과 같습니다:

"이슬람 혁명의 순교 지도자에 대한 장례 요구와 이라크 정부와 국민의 이 역사적 사건에 대한 광범위한 준비는 이라크와 이란 두 위대한 민족 간의 영적 유대의 깊이를 전 세계에 보여줍니다. 고(故) 최고 지도자가 위대한 이라크 국민을 지지하고 존경받는 종교적 권위가 나선 덕분에 순교자 솔레이마니는 이라크의 헌신적인 청년들과 함께 IS와 침략적인 미국에 맞서 싸웠으나, 범죄자 트럼프가 두 민족의 영웅을 하슈드 알-샤아비 최고 사령관 아부 마흐디 알-무한디스와 함께 순교시켰습니다. 이라크에서의 우리 순교 이맘의 성스러운 유해에 대한 전례 없는 장례식은 솔레이마니와 아부 마흐디 순교자들의 장엄한 장례식과 마찬가지로, 미국의 음모에 맞선 두 민족의 맞쥔 주먹을 더욱 굳건하게 하고 피의 복수의 붉은 선을 더욱 선명하게 할 것입니다."