셰이크 자크자키의 나자프 도착, 움마의 순교 지도자 장례식 참석을 위해

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 셰이크 이브라힘 자크자키는 움마의 순교 지도자의 성스러운 유해 장례식에 참석하기 위해 나자프 아슈라프에 도착했습니다. 나이지리아 이슬람 운동 사무총장은 이라크 일정 후 매장식을 위해 성지 마슈하드로 떠날 예정입니다.

그는 또한 이 장례 의식에 참석하는 동안 이라크의 여러 학자 및 종교 인사들과 대화를 나눌 예정입니다.