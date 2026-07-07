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셰이크 자크자키의 나자프 도착, 움마의 순교 지도자 장례식 참석을 위해

7 7월 2026 - 19:24
News ID: 1836958
Source: ABNA
셰이크 자크자키의 나자프 도착, 움마의 순교 지도자 장례식 참석을 위해

나이지리아 이슬람 운동 사무총장 셰이크 이브라힘 자크자키가 무슬림 순교 지도자의 유해 장례식에 참석하기 위해 나자프 아슈라프에 도착했습니다. 그는 이라크 학자 및 종교 인사들을 만난 후, 매장식을 위해 성지 마슈하드로 향할 예정입니다.

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 셰이크 이브라힘 자크자키는 움마의 순교 지도자의 성스러운 유해 장례식에 참석하기 위해 나자프 아슈라프에 도착했습니다. 나이지리아 이슬람 운동 사무총장은 이라크 일정 후 매장식을 위해 성지 마슈하드로 떠날 예정입니다.

그는 또한 이 장례 의식에 참석하는 동안 이라크의 여러 학자 및 종교 인사들과 대화를 나눌 예정입니다.

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