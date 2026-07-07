아흘 알-바이트(ABNA) 국제통신사에 따르면, 러시아의 유명 작가로 이전에 순교한 가셈 솔레이마니 사령관에 관한 책을 포함해 140권 이상의 책을 집필한 올레그 로이는 이란 이슬람 공화국의 순교 지도자, 아야톨라 세이드 알리 하메네이 성하의 인격과 사상을 찬양했습니다.

그는 덧붙였습니다: 현재 저는 솔레이마니 사령관에 관한 책을 집필할 때 가지고 있었던 모든 문서를 다시 수집하고 하메네이 성하에 관한 후속편을 쓰는 것을 고려하고 있습니다. 그분은 가셈 솔레이마니의 삶의 기초이자 영감의 원천이었던 지도자이셨으며, 그는 몇 걸음 앞서 생각했고 위대한 전략가였습니다.

러시아에서 인기 있는 애니메이션 시리즈의 제작자이자 사회 활동가인 그는 이란에서의 애니메이션 프로젝트 협력에 대해 언급하며, 이란의 젊은이들은 굴복하지 않았다고 말했습니다. 그들은 작품에서 전쟁을 그리지 않고 평화, 태양, 웃는 캐릭터를 그리며, 이는 매우 가치 있는 일입니다. 이란의 순교 지도자는 바로 이 방향으로 국가를 인도했습니다. 그분이 더 이상 우리 곁에 없지만, 그의 길은 남아 있고 계속될 것입니다.

로이는 미국이나 어떤 다른 국가도 결코 위대한 이란 국민을 꺾을 수 없을 것이라고 지적했습니다. 천 년의 역사를 가진 이란은 미국인들에게 항상 저항과 불굴의 상징이 될 것이며, 이란은 결코 무릎 꿇지 않을 것입니다.

러시아에서 90권 이상의 성인 소설과 250권 이상의 아동 및 청소년 도서를 집필한 이 작가는, 오늘날 도널드 트럼프가 이끄는 완전히 거짓말하는 미국 정부가 이란에 대해 다양한 이야기를 만들어내고 있다고 상기시켰습니다. 그들은 거짓말에 익숙하며, 이러한 거짓말을 침략의 구실과 목표 정당화로 제시하기 위해 모든 것을 하고 있습니다.

그는 트럼프의 지속적인 거짓말을 언급하며 계속해서, 오늘날 미국 대통령 도널드 트럼프는 끊임없이 발언을 바꾸고 카메라 앞에서 거짓말을 하여, 사람이 이 상황에 대해 부끄러움을 느낄 정도라고 말했습니다. 작가로서 저는 그의 연설을 들으면, 이 많은 거짓말에 부끄러움을 느껴 재생을 중단합니다.

이 러시아 작가는 미국과 이스라엘 정권의 이란에 대한 계산이 잘못되었음을 강조하며, 이란인들은 침략자들의 요구에 굴복하는 민족이 아니라고 지적했습니다.