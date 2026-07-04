이집트 감독, 호주전 승리를 팔레스타인에 헌정

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 이집트 축구 국가대표팀 감독 «호삼 하산»은 2026년 월드컵 16강 진출을 확정지은 호주와의 승부차기 승리 후, 이 승리를 이집트뿐만 아니라 팔레스타인 국민에게도 헌정했습니다.

그는 덧붙였습니다: 나는 이 승리를 이집트 국민 외의 다른 쪽에 헌정합니다. 이 승리를 지지에 있어 결코 우리를 실망시키지 않은 팔레스타인 국민에게 헌정합니다. 그리고 그들에게 말합니다: 신께서 우리의 순교자들(그들은 여러분 출신입니다)에게 자비를 베푸시길 바랍니다.

이집트 축구 국가대표팀 감독은 말했습니다: 제 심장과 영혼은 팔레스타인 국민과 함께 있습니다. 그들은 우리를 위해 매우 기뻐해 주었기에 진심으로 감사드립니다. 신께서 그들에게 승리를 주시고, 신께서 그들의 순교자들에게 자비를 베푸시길 바랍니다.

하산은 계속했습니다: 나는 이 승리를 이집트 국민과 친절하고 관대한 팔레스타인 국민에게 헌정합니다.

이집트 축구 국가대표팀은 2026년 월드컵 32강에서 호주를 승부차기로 꺾고, 역사상 처음으로 월드컵 16강에 진출했습니다.

가자지구의 팔레스타인인들은 2026년 월드컵 대회 시작부터 이집트 국가대표팀을 지지해 왔으며, 가자지구의 어려운 인도주의적 상황에도 불구하고 이집트 대 호주 경기를 큰 열정으로 시청했습니다.