AP통신이 바라본 테헤란의 혁명 지도자 장례식 대규모 이별

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 이란 이슬람 혁명의 순교 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이 추모를 위해 토요일(티르월 13일) 아침부터 이맘 호메이니 대예배장에서 추모객들이 광범위하게 참석한 것은 미국 AP통신에 보도되었습니다.

이 매체는 거대한 추모객 군중의 사진을 게재하며 보도에서 다음과 같이 썼습니다: 이란은 토요일, 서거한 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 시신 운구를 위한 수일 간의 의식을 시작했습니다.

이란 서거 지도자의 시신 관은 테헤란 대예배장에 유리관 안에 안치되었습니다. 추모객들은 이 광경을 보고 눈물을 흘렸으며, 일부는 구호를 외쳤습니다: "우리의 말은 하나! 복수! 복수!"

일부는 플래카드와 깃발을 들고 있었으며, 시내 전역에 아야톨라 하메네이의 초상화가 담긴 대형 현수막이 설치되어 있었습니다. 남성 군중은 리드미컬하게 가슴을 두드렸는데, 이는 시아파 추모 의식에서 흔히 볼 수 있는 의식입니다.