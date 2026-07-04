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AP통신이 바라본 테헤란의 혁명 지도자 장례식 대규모 이별

4 7월 2026 - 23:12
News ID: 1835589
Source: ABNA
AP통신이 바라본 테헤란의 혁명 지도자 장례식 대규모 이별

AP통신은 보도에서 이란 이슬람 혁명의 순교 지도자와의 이별을 위해 이맘 호메이니(그에게 평화가 있기를) 대예배장에서 이란인 추모객들이 대규모로 참석한 다양한 측면에 대한 상세 내용을 사진과 함께 제공했습니다.

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 이란 이슬람 혁명의 순교 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이 추모를 위해 토요일(티르월 13일) 아침부터 이맘 호메이니 대예배장에서 추모객들이 광범위하게 참석한 것은 미국 AP통신에 보도되었습니다.

이 매체는 거대한 추모객 군중의 사진을 게재하며 보도에서 다음과 같이 썼습니다: 이란은 토요일, 서거한 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 시신 운구를 위한 수일 간의 의식을 시작했습니다.

이란 서거 지도자의 시신 관은 테헤란 대예배장에 유리관 안에 안치되었습니다. 추모객들은 이 광경을 보고 눈물을 흘렸으며, 일부는 구호를 외쳤습니다: "우리의 말은 하나! 복수! 복수!"

일부는 플래카드와 깃발을 들고 있었으며, 시내 전역에 아야톨라 하메네이의 초상화가 담긴 대형 현수막이 설치되어 있었습니다. 남성 군중은 리드미컬하게 가슴을 두드렸는데, 이는 시아파 추모 의식에서 흔히 볼 수 있는 의식입니다.

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