테헤란 시민들의 순교 지도자 이별 의식 수백만 명 참석

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 순교한 무자히드이신 아야톨라 세예드 알리 하메네이 성하(그에게 신의 자비가 있기를)와 그의 가족과의 이별 의식은 오늘 아침 토요일(티르월 13일, 1405년) 테헤란 예배장에서 추모객들이 참석한 가운데 시작되었습니다.

순교한 이맘-무자히드, 위대한 아야톨라 하메네이 성하(그의 순결한 영혼이 신성해지길)의 피 묻은 승천을 기념하는 의식 조직 위원회의 발표에 따르면, 이별, 운구, 시신 기도, 매장 의식은 무하람월 19일과 20일에 해당하는 1405년 티르월 13일(토)과 14일(일)에 테헤란 이맘 호메이니 예배장에서 시신들과의 이별을 위해 예정되어 있으며, 이후 1405년 티르월 15일(월) 테헤란에서 운구 의식, 티르월 16일(화) 콤 시에서 운구 의식, 그리고 최종적으로 무하람월 24일에 해당하는 티르월 18일(목) 마슈하드 시에서 운구 의식과 이맘 레자 성지(그에게 평화가 있기를)에 안장될 예정입니다.

동시에 혁명 순교 지도자의 이별 및 운구 의식은 티르월 17일(수)에 나자프와 카르발라 도시들에서도 개최될 예정입니다.

어제(티르월 12일 금요일)에는 세계 각국 정상, 고위 인사, 다양한 종교 및 교파 지도자들이 참석한 공식 조의 표시 의식이 테헤란에서 개최되었습니다.