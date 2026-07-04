시온주의 언론: 이란 지도자 유해의 수백만 명 운구 행렬은 이란의 힘을 과시하는 것이다

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 국제통신사 — ABNA — 에 따르면, 시온주의 신문 예디오트 아하로노트는 다음과 같이 썼습니다: 이란의 서거한 지도자의 유해 운구 의식에 수백만 명이 참여한 것은 힘의 과시이며 미국에 대한 "찔러넣기"이고, 테헤란은 이를 통해 자신의 혁명에 한계가 없음을 선언하는 것이다.

한편, 이 신문은 베냐민 네타냐후(시온주의 정권 총리) 사무실이 미국과의 협상 중에 텔아비브가 이란의 주요 협상가인 아라그치와 갈리바프를 암살할 계획이었다는 뉴욕 타임스의 보도를 부인했다고 썼습니다.

이란의 고인이신 지도자, 이맘 세예드 알리 호세이니 하메네이(이슬람 혁명의 순교 지도자)와의 이별 의식은 수시간 전부터 테헤란 이맘 호메이니 예배장에서 떠난 영혼을 따르는 수많은 추종자들이 참석한 가운데 진행되고 있습니다. 이별 의식은 토요일과 일요일 테헤란 이맘 호메이니 예배장에서 진행되며, 월요일에는 수백만 명의 이란 국민이 참석하는 혁명 순교 지도자의 성스러운 유해 운구 행렬이 테헤란에서 거행될 예정입니다.

혁명 순교 지도자의 성스러운 유해는 화요일 운구를 위해 콤으로 이송되며, 수요일에는 성스러운 도시 카르발라에서 장엄한 운구 의식이 거행됩니다. 이란 이슬람 혁명의 순교 지도자 유해의 매장은 최종적으로 목요일 이맘 레자 성지(그에게 평화가 있기를)에서 거행될 예정입니다.