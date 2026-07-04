순교 지도자는 시아파와 수니파의 통합의 상징이자 설계자이셨다

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 국제통신사 — ABNA — 에 따르면, 이슬람 혁명의 순교 지도자이신 위대한 아야톨라 세예드 알리 호세이니 하메네이의 순교 이후, 이슬람 세계 전체, 특히 파키스탄에서 슬픔, 연대, 그리고 대중적 반응의 광범위한 물결이 일어났습니다. 많은 파키스탄 학자, 교수진, 엘리트들은 그를 단순한 국가 지도자가 아니라 이슬람의 명예, 움마의 통일, 그리고 이슬람 세계 저항 운동의 영감의 상징으로 간주합니다. 움마의 순교 지도자에 대한 역사적 운구 행렬은 순교 지도자의 독특한 인물됨을 되새길 또 다른 기회를 제공했습니다.

나세르 압바스 시라지 박사(이슬라마바드 국제이슬람대학교 국제관계학 교수, 세계평화외교연구소 소장, 전략 문제 및 서아시아 분석가 중 한 명)는 ABNA 통신사와의 대담에서 이슬람 혁명 순교 지도자의 파키스탄 국민들 사이의 인기 측면을 설명하면서, 순교 지도자와 최고 지도자이신 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 이슬람 움마 통합 강화와 적들의 분열 프로젝트 좌절에서의 중심적 역할을 강조했습니다. 그는 또한 이란과 파키스탄의 전략적 역량에 언급하며, 두 국가 간 과학, 문화, 정치 협력의 발전을 새로운 지역 질서 형성의 필수 조건으로 간주했습니다.

이란과 파키스탄의 관계는 정부 간 관계를 넘어선다

나세르 압바스 시라지 박사는 이 대담의 서두에서 다음과 같이 말했습니다: 의심할 여지없이 파키스탄과 이란의 관계는 다양한 수준에서 매우 긴밀하고 강력합니다. 이러한 관계는 단지 정부 수준에 국한되지 않고, 정부 대 정부, 국민 대 국민, 그리고 지도자 대 지도자의 세 가지 수준에서 두 국가 간에 깊고 지속적인 유대가 존재합니다.

그는 덧붙였습니다: 역사를 들여다보면, 이란과 파키스탄이 오래전부터 광범위한 역사적 관계를 가지고 있었음을 알 수 있습니다. 이 지역의 역사적 언어는 오랜 기간 동안 페르시아어였으며, 이란의 예술, 문화, 문명도 이 지역에 깊은 영향을 미쳤습니다. 이러한 문화적·문명적 영향은 명백하고 부인할 수 없습니다.