아라그치: 순교 지도자가 남긴 것은 미래를 위한 살아있는 로드맵이다

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 이슬람 혁명 문화 연구 기관은 이슬람 혁명의 순교 지도자이신 위대한 아야톨라 세예드 알리 하메네이(그의 순결한 영혼이 신성해지길)의 순교와 운구를 기념하여 저명한 학술, 정치, 문화, 군사 인사들의 기고문을 포함한 추모집 «이맘-무자히드 순교자»를 준비했으며, 이는 순교 지도자 미디어에 게재될 예정입니다. 다음은 세예드 압바스 아라그치 외무장관이 «영광의 유산; 세예드 알리 하메네이의 외교 정책 사상의 유산»이라는 제목으로 발표한 기고문입니다.

«역사가 결정적 전환점에서 한 민족의 저항의 위대함을 기록할 이름들을 찾아 나설 때, 그것은 자신의 시대뿐만 아니라 미래의 지평까지도 뛰어넘은 인물들에게 도달합니다. 순교 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이(하나님께서 그에게 만족하시길)는 바로 그 흔들리지 않는 정상들의 혈통에 속합니다. 그는 지도력의 세월 동안 외교를 냉담한 권력 관계와 단순한 행정적 행위의 수준에서 의미, 정체성, 문명적 사명의 수준으로 승격시켰으며, 외교 정책을 한 민족의 존엄성에 대한 웅변적 언어로 탈바꿈시켰습니다.

미국과 시오니스트 정권이 우리 사랑하는 국가에 대해 두 차례의 침략 전쟁을 강제한 최근 몇 년간의 어려운 경험은, 역사적 전환점에서의 외교가 단순한 관계 조정 도구가 아니라 국가적 정체성과 의지의 거울임을 명확히 보여주었습니다. 순교 지도자가 외교 정책 분야에 남긴 유산은 바로 이러한 종류의 것입니다. 제재, 압력, 위협, 전쟁의 격랑 속에서 이란 이슬람 공화국에 독특한 위치를 만들어낸 국가적 존엄성, 정치적 지혜, 지능적 실용주의의 연결에 대한 살아있는 이야기입니다.

이 자본은 무엇보다도 독립이라는 근본 원칙에 기반합니다. 독립은 고립이 아니라 국제 체제에서 적극적이고 영향력 있으며 동시에 비의존적인 존재로 정의됩니다. 이 사고 체계에서 국민이 스스로를 상호작용의 주체로 여기고 거래의 도구로 보지 않을 때 외교는 의미를 갖습니다. 따라서 이란 이슬람 공화국의 외교 정책은 항상 정체성의 레드라인을 유지하면서 세계와의 대화를 열린 상태로 유지하려고 노력해 왔습니다.

그의 유산은 환원주의적 현실주의나 자유주의 이론의 좁은 틀을 넘어, 이슬람-이란 정체성이라는 견고하고 깊은 기반 위에 서 있습니다. 이 기반에서 국가 이익은 가치와 대립하지 않고 가치와 함께 정의됩니다. 이 틀에서 이상주의와 현실주의의 결합은 이 사상 학파의 근본적 특징 중 하나입니다. 국제 체제는 이익 충돌의 장이지만, 이상의 부재는 외교를 영혼 없는, 진실 없는 거래로 전락시키기 때문입니다.