정보부: 순교한 지도자와 억울하게 희생된 순교자들의 피를 복수하겠다

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 통신사 — ABNA — 에 따르면, 정보부는 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다: 이란의 용감한 국민과 세계의 자유애호가들의 상처받은 마음은 혁명의 순교 지도자에 대한 테러 범죄의 범인들로부터 피를 갚는 것 외에는 치유와 위안을 얻지 못할 것입니다.

정보부의 성명에는 다음과 같이 나와 있습니다: 이슬람 이란의 인내심 강하고 지치지 않는 민족은 4개월 넘게, 불신과 세계적 오만의 전선에 대한 역사적 대결과 아슈라 투쟁을 계속하면서, 신의 올바른 종, 신도들의 지도자, 그리고 존엄, 독립, 자족, 자신감, 굴복하지 않음, 그리고 억압과의 투쟁의 위대한 스승의 억울한 순교로 인해 애도하며 검은 옷을 입고 있습니다.

이 성명은 덧붙입니다: 무자비한 미국-시오니스트 적은 이 대비극에서 현대사 최대의 범죄와 테러 음모를 저질렀으며, 셀 수 없는 마음들을 영원히 상처 입히고 슬프게 했습니다. 이란의 용감한 국민과 세계의 자유애호가들의 상처받은 마음은 이 범죄의 범인들로부터 피를 갚는 것 외에는 위안을 얻지 못할 것입니다. 신의 약속에 따라 이 복수와 처벌은 반드시 이루어질 것입니다: «실로 우리는 범죄자들에게 복수할 것이다».

이 성명에 따르면, 이제 국민과 이슬람 혁명 최고 지도자(그의 그늘이 길기를) 사이의 확고한 협약과 불가분의 맹세, 그리고 이 위대한 순교 이후 이란의 자랑스럽고 벨라야트에 충성하는 국민의 전례 없는 각성의 기적에 따라, 정보부의 투쟁과 성전 거점에서 이맘 마흐디(신이 그의 성스러운 출현을 서두르시길)의 이름 없는 병사들은 위대한 순교 지도자(그의 순결한 영혼이 신성해지길)와 그의 고귀한 가문의 다른 순교자들의 숭고한 위격과 고귀하고 순수한 영혼을 예우하고 숭배하면서, 이슬람 이란의 순교자를 사랑하고, 굳건하며, 각성한 국민을 그들의 이맘 순교자에 대한 장엄한 배웅으로 초대하면서, 이슬람 혁명 최고 지도자이신 아야톨라 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이 성하(그의 그늘이 길기를)와 항상 현장에 있는 국민에 대한 그들의 충성과 맹세를 장엄한 바이아트로 다시 한 번 확인하며, 순교 지도자와 제2차 및 제3차 강제 전쟁의 억울한 순교자들의 피를 미국-시오니스트 범죄자들, 그들의 용병들, 그리고 세계 불신의 추종자들로부터 갚고, 그들의 악을 이 지역으로부터 영원히 물리치는 것을 강조합니다.