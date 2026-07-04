순교 지도자의 운구 행렬은 세계적 문명 현상이며 서구 질서의 쇠퇴 징후이다 / 순교 지도자의 수백만 운구 행렬은 저항의 사회적 자본 재생산이다

아흘 알-바이트(그들에게 평화가 있기를) 국제통신사 — ABNA — 에 따르면, 호자톨레슬람 왈 모슬레민 하메드 라파티 박사(이슬람 문화 및 관계 기구 쿰 대표 겸 사드르 세계상 사무총장)는 국제통신사 ABNA와의 "순교 지도자 운구의 국제적 차원과 문명적 해석의 요건"이라는 주제의 분석적 대담에서 다음과 같이 강조했습니다: 순교 지도자, 위대한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 성하의 운구는 단순한 애도 의식이나 감정적 사건이 아니라, 문명적, 사회적, 세계적 텍스트로 읽혀야 합니다. 이 텍스트는 이슬람 움마의 정체성과 미래 세계의 균형 방정식을 재정의하는 데 역할을 할 수 있습니다.

위대한 지도자들의 운구 행렬 – 단순한 장례 의식 이상

라파티 박사는 세계 위대한 지도자들의 운구 행렬의 역사적 위상에 대해 언급하며 다음과 같이 말했습니다: 순교 지도자 이맘 세예드 알리 하메네이 성하(하나님께서 그에게 만족하시길)의 운구 행렬은 역사적 전환점이자 역사적 회전의 정점입니다. 문명적, 문화적, 사회적 차원에서 세계적 규모로 심층 분석이 가능한 사건입니다.

그는 마하트마 간디, 넬슨 만델라, 마틴 루터 킹 주니어의 운구 행렬과 같은 역사적 사례들을 언급하며 덧붙였습니다: 많은 경우, 지도자들의 운구 행렬은 사회적·역사적 사건으로 변모하여 대중의 정서, 국가 정체성, 정치적 방향, 심지어 국가들의 미래에까지 영향을 미칠 수 있었습니다.

그에 따르면, 때로 한 민족은 운구 의식에서 수십 번의 선거와 여론 조사보다도 한 인물의 위상에 대한 진정한 감정을 보여주며, 이 문제는 이 지역의 현대사에서도 명확한 사례를 가지고 있습니다.